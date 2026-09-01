La Coordinadora Ecologista denuncia nuevos vertidos de aguas residuales en la playa de Bañugues, en Gozón

Playa de Bañugues en Gozón. - COORDINADORA ECOLOGISTA

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha denunciado este martes nuevos vertidos de aguas residuales en la playa de Bañugues, en Gozón, a través del aliviadero del saneamiento, en pleno verano y sin que se hayan producido lluvias.

El colectivo ha alertado de que estos vertidos se producen de forma recurrente y ha vinculado esta situación con la contaminación frecuente de la playa durante la campaña estival. Asimismo, ha señalado que el problema de los vertidos y del saneamiento en esta zona de Gozón "perdura en el tiempo".

Según la Coordinadora, Bañugues contó con una depuradora que "nunca funcionó" y continúa a la espera de una solución de saneamiento que, según ha indicado, lleva décadas pendiente. El colectivo considera que esta situación contribuye a la mala calidad del agua de baño en la ensenada de Bañugues.

La organización ha explicado que en Asturias se prohíbe el baño cuando se detecta una calidad sanitaria deficiente de las aguas por razones de protección de la salud de los bañistas. Ha señalado además que los controles de las aguas de baño asturianas se centran en dos parámetros microbiológicos, enterococo intestinal y 'Escherichia coli', y que los muestreos se realizan un día a la semana y en un único punto de cada playa.

A juicio de la Coordinadora, estas condiciones hacen que en ocasiones la analítica "no refleje la realidad sanitaria de las playas, ni del mar".

Por ello, el colectivo ha reclamado de nuevo al Principado y a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que controlen los vertidos que llegan a las playas, con el objetivo de evitar nuevas situaciones de contaminación y abordar una solución definitiva al problema de saneamiento de Gozón.

La organización ha extendido esta petición a otros puntos de Asturias en los que, según ha señalado, durante el verano aumenta significativamente la población, mientras las depuradoras existentes resultan "escasas y ya saturadas" y no son capaces de atender el incremento de visitantes y turistas.