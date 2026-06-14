La Coordinadora Ecoloxista reclama medidas ante los altos niveles de contaminación registrados en las Cuencas

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OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha alertado este domingo de niveles elevados de benceno, partículas en suspensión y ozono registrados en distintos puntos de las Cuencas y ha reclamado medidas ante los posibles efectos de estos contaminantes sobre la salud.

En un comunicado, el colectivo ha señalado que en la estación de Sama, en Langreo, se alcanzó una concentración de 12 microgramos por metro cúbico de benceno. La organización recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no exponerse a este contaminante por su carácter cancerígeno y que la nueva directiva europea fija un valor límite anual de 3,4 microgramos por metro cúbico.

Asimismo, ha indicado que en Mieres se registró una concentración de 243 microgramos por metro cúbico de partículas PM10, mientras que los niveles de ozono alcanzaron los 131 microgramos por metro cúbico en Mieres y los 121 en Sama.

La Coordinadora Ecoloxista sostiene que estos valores superan las recomendaciones sanitarias de la OMS y recuerda que la normativa establece que las administraciones deben adoptar medidas e informar a la población cuando se superen o se prevea superar determinados umbrales de contaminación.

La organización ha reclamado actuaciones para reducir la contaminación atmosférica y ha advertido de sus posibles efectos sobre la salud pública y la calidad de vida de la población.