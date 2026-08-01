La Copa Asturias reúne este sábado en Navia a la élite de las aguas abiertas en la 12 etapa de la Copa de España - RIA DE NAVIA

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La élite nacional e internacional de las aguas abiertas se dará cita este sábado en Navia con motivo de la Copa Asturias, una competición integrada en el circuito Tour 1000 que ejercerá como duodécima etapa de la Copa de España.

La prueba reunirá a nadadores de las categorías masculina, femenina y de relevos mixtos, que recorrerán un trazado de 7,5 kilómetros dividido en tres vueltas a un circuito de 2,5 kilómetros. El recorrido obligará a los participantes a entrar en el interior del muelle en cada vuelta, con el objetivo de acercar la competición a la zona de la dársena, donde se concentra habitualmente el público.

Las salidas se realizarán de forma escalonada, comenzando por la prueba masculina, seguida de la femenina y, posteriormente, la competición de relevos. La organización prevé que la jornada concluya en torno a las 19.05 horas.

La proximidad del Campeonato de Europa de París impedirá la participación de algunos habituales, como el vencedor de la pasada edición de la Copa Asturias, Mario Méndez Puga. No obstante, entre los favoritos figura Moritz Bockes, ganador del 67 Descenso a Nado de la Ría de Navia.

También competirán por primera vez en la ría el francés Damien Joly, olímpico y subcampeón del mundo; su compatriota Émile Mesmacque, campeón de Europa júnior de 10 kilómetros en 2025; y el italiano Fabio Dalu, vigente medalla de bronce nacional en los 2,5 kilómetros de aguas abiertas. Entre los españoles, Unai Álvarez y Herminio Fernández Alperi tratarán de devolver el triunfo nacional a una prueba dominada por nadadores extranjeros durante las últimas dos décadas.

En categoría femenina partirá como una de las principales aspirantes la italiana Alessia Ossoli, tercera clasificada en el último Descenso a Nado y bronce en los 10 kilómetros del campeonato italiano. También estarán presentes la francesa Clemence Richard, subcampeona de Francia en 10 kilómetros, y las españolas Alba Lorenzo y Aida Bertrán, que buscarán romper el dominio internacional en la prueba naviega.