Copae publica un cortometraje documental sobre la Red de Huertos Escolares ecológicos Caja Rural de Asturias

Presentación del documental de Red de Huertos Escolares - COPAE

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (Copae) y Caja Rural de Asturias presentaron este miércoles en los Cines Embajadores un cortometraje documental sobre la Red de Huertos Escolares Ecológicos del Principado de Asturias.

En la pieza audiovisual, que desde este jueves puede verse online en el canal de YouTube del Copae, se aborda la historia de la red, su día a día y el proceso de certificación de la producción ecológica. Con su visionado también se pueden conocer algunos de los colegios adheridos y sus proyectos.

El estreno tuvo lugar en los Cines Embajadores de Foncalada, en Oviedo, en un acto que reunió a representantes del ámbito educativo, institucional y social. Durante el encuentro se puso de relieve que esta Red de huertos escolares cuenta ya con 150 huertos escolares, siendo un gran referente a nivel nacional.

José Antonio García, productor ecológico y vocal de comercialización del Copae, explicó que "se nos está mirando desde otras comunidades", quien también destacó el carácter puntero de la red asturiana de huertos escolares, así como las facilidades y asesoramiento que desde el Consejo se ponen a los centros educativos interesados en sumarse.

El documental está conducido por Toni Jardón, conocido por su canal de YouTube La Huertina de Toni, uno de los espacios sobre huerto y divulgación agroecológica.