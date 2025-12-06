La Coral Polifónica coruñesa 'El Eco' ofrece un concierto este sábado en Oviedo

Archivo - Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Coral Polifónica coruñesa "El Eco" ofrece un concierto este sábado en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, a las 19.00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.
La agrupación estará acompañada al piano por Gabriel López y dirigida por Pedro M. Tapia. El programa el programa incluirá obras de compositores como Anta, Gjeilo, Fauré, Bellini y Verdi, así como piezas de la música española y gallega.
