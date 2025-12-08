Correos instala 12 buzones mágicos en Asturias para recoger cartas a Papá Noel y los Reyes Magos

Correos instala "buzones mágicos" en tres oficinas de Navarra para enviar las cartas a Olentzero y los Reyes Magos - CORREOS

OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hasta el día 5 de enero, los niños y niñas que lo deseen podrán depositar sus cartas para Papá Noel y los Reyes Magos en los 12 buzones mágicos que Correos ha instalado en oficinas de Asturias. Están colocados en Oviedo (Oficina Principal, La Argañosa y Corredoria), en Gijón (Oficina Principal, La Calzada, Pumarín, La Arena y Natahoyo), en Avilés (Oficina Principal) y en las oficinas de Mieres, Langreo y Pola de Siero.

Además de fomentar el espíritu navideño, esta iniciativa de Correos también pretende fomentar la práctica de la escritura entre los más pequeños de la casa.

Por eso, estas Navidades, en las oficinas de Correos con buzón especial y a través de Correos Market, también se podrán conseguir "packs mágicos" que contienen cartas para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con motivos navideños para decorarlas y que llamen la atención de sus ilustres destinatarios.

Además, se podrán adquirir "sellos mágicos" personalizados con la figura de Papá Noel y de los Reyes Gaspar, Melchor y Baltasar en todas las oficinas de Correos y en Correos Market.

Correos lleva 30 años celebrando la Navidad con buzones especiales para recoger los deseos de los niños y niñas y encargarse de entregárselos directamente a sus destinatarios en Laponia y en Oriente.

También esta Navidad los equipos de voluntarios y voluntarias de Correos volverán a acercarse a varios hospitales de España a recoger las cartas de los niños y niñas ingresados. Así, además de entregar un detalle a los más pequeños, les aseguran que sus deseos llegarán directamente a las manos de Papá Noel y los Reyes Magos.

De este modo, Correos que, desde hace más de 300 años, es el operador logístico de la Navidad, seguirá manteniendo la ilusión de todos los niños y niñas, recordando que hay pocas cosas tan llenas de magia como escribir una carta a Papá Noel y a los Reyes Magos.