Cortada la circulación de la A-8 sentido Galicia por el accidente de un camión cuyo conductor resulta herido

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión ha resultado herido leve este viernes tras sufrir un accidente y volcar con su vehículo que transportaba leche, en la autovía A-8.

Según ha informado la Guardia Civil, el suceso tuvo lugar en el punto kilométrico 488, a la altura del municipio asturiano de El Franco.

Como consecuencia de lo ocurrido está cortada la circulacion en la A-8 en sentido Galicia. En sentido Oviedo hay paso por un carril. Se está desviando la circulación por la N-634 (salida de Caridad).