Cortada la senda del río Magdalena en Avilés entre el 15 y el 26 de junio por obras de reparación

OVIEDO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tramo de la senda del río Magdalena permanecerá cortado al tránsito entre el 15 y el 26 de junio debido a las obras de reparación que se están ejecutando para corregir un hundimiento del talud y los daños registrados en el firme y en la barandilla de contención.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, el tramo afectado tiene una longitud aproximada de 80 metros y coincide con el camino de Castañeda, donde se han detectado fisuras en la calzada y desplazamientos en la estructura de seguridad.

El Consistorio ha colocado carteles informativos en todos los accesos para advertir del corte y evitar que los usuarios accedan al tramo en obras.

La actuación, con una inversión de 44.717,72 euros, incluye trabajos de demolición del firme afectado, movimiento de tierras, mejora del drenaje, ejecución de una nueva base de hormigón y reposición del pavimento con mezcla bituminosa en caliente.

También se procederá a la instalación de 60 metros de nueva valla de madera en sustitución de la existente, que se encuentra deteriorada, además de labores de señalización y limpieza final de obra.

El plazo de ejecución de los trabajos es de 45 días y la actuación ha sido adjudicada a la empresa Arposa 60 SL.