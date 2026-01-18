Corte de agua en Avilés: La Magdalena y La Grandiella, sin suministro este lunes por mantenimiento de la red

Archivo - Imagen de recurso de un grifo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

OVIEDO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Avilés llevará a cabo un corte en el suministro de agua este lunes, día 19 de enero, de 15.00 a 21.00 horas, en zonas de La Magdalena y La Grandiella a fin de realizar tareas de mantenimiento en la red de abastecimiento.

La interrupción del servicio afectará a 238 contratos, entre los que se incluyen usuarios domésticos, industriales y comerciales. El Ayuntamiento ha informado en nota de prensa de que "es posible que las zonas aledañas sufran alteraciones puntuales en el servicio".

Desde el Consistorio recomiendan a los ciudadanos revisar que no queda abierto ningún grifo durante el horario de suspensión del suministro, para evitar posteriormente posibles pérdidas innecesarias de agua, así como evitar el uso de electrodomésticos, como lavadoras o lavavajillas.

La reanudación del servicio de abastecimiento será paulatina, variando el tiempo de restablecimiento de las condiciones de presión y caudal en cada zona.