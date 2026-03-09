Cortes nocturnos de tráfico en el túnel de El Padrún por las obras de modernización de la A-66

Afeactaciones al tráfico por las obras de modernización y mejora de la seguridad de los túneles de Ángel Uriel y El Padrún, de la autovía A-66 en Asturias. - GOBIERNO DE ESPAÑA

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en el túnel de El Padrún (A-66) quedará cortado en sentido León la noche del 9 al 10 de marzo y en sentido Oviedo la noche del 10 al 11 de marzo, en ambos casos entre las 22.00 y las 7.00 horas, con motivo de los trabajos de modernización y mejora de la seguridad que ejecuta el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Estas actuaciones se enmarcan en las obras de mejora de los túneles de Ángel Uriel y El Padrún, con un presupuesto total de 7,26 millones de euros, financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos europeos. En estos días se llevarán a cabo trabajos de conexión y puesta en marcha de nuevos ventiladores, así como el tendido de cable de fibra óptica para las comunicaciones del túnel.

Para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, el tráfico se verá afectado de la siguiente forma: la noche del lunes 9 al martes 10 de marzo se cortará el tubo sentido León, y la noche del martes 10 al miércoles 11, el tubo sentido Oviedo.

Durante los cortes, se habilitarán itinerarios alternativos señalizados. En sentido León, los vehículos podrán circular por la N-630 entre la salida 35 de la A-66 y el enlace de Cardeo. Desde Olloniego hacia Mieres, se propone el desvío por la AS-116 hasta conectar con la Autovía Minera (AS-I). En sentido Oviedo, el tráfico será desviado por el tubo contrario a través de los pasos de mediana existentes.