Cortes nocturnos en el túnel de Ángel Uriel (A-66) de domingo a jueves hasta el 30 de enero por obras

Cortes nocturnos en el túnel de Ángel Uriel (A-66).

OVIEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continuará durante las próximas semanas los trabajos de modernización y mejora de la seguridad en los túneles de Ángel Uriel y El Padrún, situados en la autovía A-66, en Asturias. Para garantizar la seguridad de operarios y conductores, se aplicarán cortes de tráfico nocturnos de domingo a jueves, entre las 22.00 y las 6.00 horas, desde este lunes hasta el 30 de enero. Las noches de viernes y sábado no habrá restricciones al tráfico.

Los trabajos en el túnel de Ángel Uriel, ubicado entre los puntos kilométricos 30 y 30,3, incluyen la colocación de una lámina ignífuga para impermeabilización, la instalación de sistemas de protección contra incendios y comunicaciones, así como la renovación del firme y la señalización.

Los cortes se realizarán de forma alterna cada semana en un sentido de circulación, desviando el tráfico por la calzada contraria mediante los pasos de mediana existentes, de modo que se mantendrá la circulación bidireccional.

Durante las obras en el sentido León, también se cerrará al tráfico el ramal de incorporación desde la carretera O-11, debido a la proximidad entre dicha incorporación y el túnel. Como alternativa, los vehículos podrán utilizar la salida a la O-12 por la Plaza de Castilla o la salida a la O-11 en sentido Gijón, cambiando de sentido en el enlace de acceso al Hospital de Asturias (HUCA).