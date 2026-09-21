El corto 'Biografía del cadáver de una mujer', de Mabel Lozano, se proyecta este miércoles en Avilés

Mabel Lozano estrena 'El Proxeneta' en Audible - CORTESÍA DE AUDIBLE

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'Biografía del cadáver de una mujer', dirigido por Mabel Lozano, se proyectará este miércoles en Avilés coincidiendo con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños, que se conmemora cada 23 de septiembre.

La proyección tendrá lugar en la Casa de las Mujeres, desde las 12.15 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Según ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa, 'Biografía del cadáver de una mujer' es un cortometraje documental que narra la historia de Yamiled Giraldo, una mujer colombiana, ex víctima de trata, que fue asesinada en 2009 por un sicario contratado por su proxeneta.

El cortometraje, que ha sido premiado con un Goya a Mejor Documental, busca concienciar sobre la necesidad de abordar el proxenetismo y la trata de personas. Tras la proyección dará comienzo un coloquio dirigido por Esther Rodríguez Noval, coordinadora en Asturias de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, en la especialidad Psicología por la Universidad de Oviedo (1984-1989), trabaja en APRAMP desde 2010, asumiendo el cargo de Coordinadora de la entidad en 2015. Cuenta con formación específica en discapacidad, género y trata.

Rodríguez Noval representa a la entidad en reuniones, mesas, ponencias y formación a profesionales sobre la trata y la explotación sexual. En 2024 participó como ponente en la formación sobre violencia sexual en la infancia y la adolescencia para profesionales adscritos a la Dirección General de Infancia y Familias del Principado de Asturias.

Antes de este coloquio tendrá lugar la lectura del manifiesto que APRAMP realiza cada año con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños. Será a las 12:00 horas, en la plaza de España.