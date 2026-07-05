Corvera amplía a 23 sus cargadores públicos de vehículos eléctricos junto a Qwello y Enovo

Presentación, con representantes de Qwello, en el nuevo punto de recarga instalado en el aparcamiento de la Casa Consistorial. - AYTO. DE CORVERA

OVIEDO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera, junto a la empresa Qwello y la colaboración técnica de Enovo Ingeniería, ha puesto en marcha 18 nuevos puntos públicos de recarga para vehículos eléctricos, que se suman a los cinco que ya existían en el municipio.

La incorporación de estos servicios sitúa la ratio municipal en 1,44 puntos de recarga por cada 1.000 habitantes, lo que se traduce en un punto por cada 696 habitantes para una población aproximada de 16.000 residentes. Según ha detallado el alcalde del municipio, Iván Fernández, este indicador permite medir la disponibilidad del servicio y posiciona a Corvera por encima de las medias nacional y autonómica, dado que en España existen unos 0,91 cargadores por cada 1.000 habitantes y en el Principado de Asturias la ratio se sitúa en 1,14.

El regidor ha contrastado estos datos con la cobertura de otras ciudades para contextualizar el nivel alcanzado en el concejo. Al respecto, ha señalado que si una ciudad como Oviedo, con unos 220.000 habitantes, contara con la misma proporción que Corvera, dispondría de cerca de 316 cargadores públicos, mientras que en la actualidad no alcanza los 200 equipos en servicio.

Se trata de equipos de corriente alterna (AC) con una potencia de hasta 22 kilovatios (kW). Según ha explicado, es "una tecnología adecuada para los entornos urbanos debido a que facilita una integración menos invasiva en el espacio público y se adapta a la infraestructura eléctrica existente". El despliegue de los cargadores se ha distribuido por distintas zonas con el objetivo de "descentralizar el servicio" y "acercarlo al mayor número posible de usuarios".

Los dispositivos incorporan diversas funcionalidades como el pago sin contacto mediante tarjeta de crédito o débito, dispositivos móviles, tarjetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) o aplicaciones. Asimismo, el servicio puede utilizarse sin necesidad de suscripción previa ni contratos adicionales.

Para proteger la disponibilidad de las plazas de aparcamiento reservadas, los equipos cuentan con sensores de detección de estacionamiento indebido, además de un sistema de conectividad y monitorización en tiempo real enfocado a una gestión más eficiente de la red municipal.