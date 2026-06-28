Corvera creará 28 puestos de trabajo de jardinería con un nuevo taller de empleo

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera va a poner en marcha un nuevo Taller de Empleo que permitirá la contratación de 28 personas gracias a una subvención del Principado de Asturias de casi 609.830 euros. Sumada la aportación municipal, el proyecto contará con una inversión total de 754.830 euros.

Según ha anunciado el Consistorio, la oferta contempla la incorporación de 28 alumnos-trabajadores de jardinería, repartidos en dos grupos de doce personas de niveles 1 y 2, además de un director, dos monitores y un administrativo. El programa tendrá una duración de doce meses, desde el 1 de agosto de este año hasta el 30 de julio de 2027.

El Ayuntamiento ha detallado que el proceso de selección de los participantes y del personal se desarrollará en las próximas semanas. Con esta actuación, el balance de la legislatura alcanza los 137 contratos vinculados a programas de empleo y formación, con una inversión conjunta superior a 3,6 millones de euros.