Corvera informa a afectados de Parkinson y sus familias sobre recursos y prestaciones sociales

El Ayuntamiento de Corvera orienta a personas con Parkinson sobre prestaciones y trámites sociales - CORVERA

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa y concejala de Acción Social de Corvera, Patricia Suárez, ha mantenido un encuentro informativo con personas socias de la Asociación de Parkinson de Corvera y sus familias para dar a conocer los recursos, servicios y prestaciones sociales disponibles para este colectivo.

La reunión contó con la participación de profesionales del área de Acción Social y sirvió para resolver dudas y ofrecer orientación sobre recursos relacionados con la discapacidad, las personas mayores y la promoción de la autonomía personal.

Durante la sesión también se informó sobre prestaciones y ayudas existentes, así como sobre los procedimientos de gestión y tramitación que pueden realizarse con el apoyo de los Servicios Sociales municipales.

Según ha informado el Ayuntamiento, al encuentro asistieron personas procedentes de Corvera y de otros municipios de la comarca, como Avilés, Castrillón, Illas y Gozón. Por ello, se ofreció información general sobre los recursos disponibles a través del Principado de Asturias y sobre los servicios específicos que presta el Consistorio corverano.

Suárez ha señalado que este tipo de reuniones buscan acercar los Servicios Sociales a la ciudadanía y facilitar el acceso a información y recursos para las personas afectadas por enfermedades como el Parkinson y sus familias.