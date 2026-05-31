Corvera permite arreglar y pintar las fachadas sin licencia desde este lunes

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OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera ha anunciado que facilitará las actuaciones de saneamiento de fachadas a partir de este lunes 1 de junio y hasta el 30 de septiembre sin la necesidad de solicitar licencia municipal.

El objetivo, ha explicado el Consistorio en nota de prensa, es que los vecinos del concejo, así como a las comunidades que así lo deseen, puedan realizar "obras de pintura y pequeños arreglos" sin necesidad de realizar licencia ni pago de tasa alguna.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende "fomentar y favorecer que los inmuebles de Corvera se mantengan en las mejores condiciones de seguridad, salubridad y ornamentación posibles".

El alcalde, Iván Fernández, ha explicado que esta es una medida "habitual" en Corvera en verano, para facilitar este tipo de actuaciones y permitir que las casas "se conserven en mejores condiciones y muestren un aspecto lo más sano posible". "Para ello facilitamos que no existan ni trámites ni pago alguno para poder llevar a cabo estas reparaciones", ha explicado.