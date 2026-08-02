Corvera plantea una actualización del IBI y el impuesto de vehículos del 2,75% para 2027 y congela el resto de tributos

Archivo - El alcalde de Corvera. Foto de Archivo. - AYUNTAMIENTO DE CORVERA - Archivo

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Corvera ha aprobado esta semana la propuesta de ordenanzas fiscales para 2027, que contempla la congelación de la mayor parte de los impuestos municipales y una actualización del 2,75% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la propuesta mantiene sin cambios el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y la plusvalía, además de congelar las tasas municipales.

La vicealcaldesa y concejala de Hacienda, Patricia Suárez, ha destacado que la actualización fiscal propuesta "se sitúa por debajo de la evolución del IPC y también por debajo del incremento medio de los salarios", con el objetivo de compatibilizar la sostenibilidad económica del Ayuntamiento con la protección de la economía de las familias.

La propuesta incorpora además una bonificación del 15% para familias numerosas en las tarifas del complejo deportivo municipal y amplía los requisitos para acceder a la tarifa reducida de agua, basura y alcantarillado, elevando el umbral de renta hasta dos veces el IPREM.