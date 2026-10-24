Corvera presenta al Principado su modelo de participación infantil, adolescente y juvenil

Patricia Suárez y Francisco de Asís Fernández - AYUNTAMIENTO DE CORVERA

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera ha presentado al Principado de Asturias su modelo de participación infantil, adolescente y juvenil, un itinerario continuo que acompaña a niños y jóvenes desde las primeras edades hasta la vida adulta.

Según ha informado este sábado el Ayuntamiento de Corvera, la iniciativa se expuso en una reunión entre la vicealcaldesa y concejala de Juventud, Patricia Suárez, y el director general de Juventud del Gobierno del Principado, Francisco de Asís Fernández, quien se mostró interesado en conocer el modelo y estudiar su implantación progresiva en el ámbito autonómico.

"La participación no se puede improvisar al llegar a la adolescencia, sino que debe aprenderse desde la infancia", explicó Suárez. Por ello, el Ayuntamiento trabaja de forma coordinada para que niños y adolescentes adquieran herramientas como la escucha activa, el pensamiento crítico, el diálogo y la elaboración de propuestas para mejorar su entorno.

El recorrido en Corvera arranca con los Grupos de Participación Infantil y Adolescente (PIA), vinculados al programa Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef, y continúa con la Red de Corresponsales Juveniles, que permite a los jóvenes asumir mayor autonomía e implicación en la vida municipal.

El itinerario no termina a los 18 años: el modelo acompaña a quienes desean seguir participando fuera del ámbito educativo e impulsa grupos informales y asociaciones comunitarias, con el Espacio Joven como lugar de referencia para reuniones, proyectos y participación autónoma.

Las áreas de Servicios Sociales y Juventud lideran de forma compartida la planificación y dinamización de este proceso, sumando la implicación activa de Deportes, Cultura, Desarrollo Local e Igualdad. Para garantizar una acción coordinada y eficaz, se articula una mesa interdepartamental de reunión trimestral, según han informado desde el Ayuntamiento de Corvera.

Durante el encuentro, la concejala subrayó la necesidad de reforzar la coordinación entre las áreas autonómicas de Juventud, Salud y Derechos Sociales para desarrollar políticas más integrales.

Asimismo, planteó impulsar mecanismos de apoyo psicosocial y bienestar emocional, una demanda surgida de los propios espacios de participación juvenil de Corvera, como canales accesibles de orientación y apoyo psicológico para jóvenes en momentos de dificultad.

Entre las líneas propuestas para avanzar figuran la mayor coordinación entre Juventud y Derechos Sociales, el impulso de la Red de Corresponsales Juveniles y el reconocimiento de las competencias que los jóvenes adquieren al participar, como liderazgo, mediación, oratoria y diseño de proyectos. El Ayuntamiento entregó al director general el documento que recoge la estructura y el funcionamiento del modelo.