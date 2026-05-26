Covadonga Tomé condiciona la candidatura de Gabriel Rufián al frente de izquierdas: "Generosidad, no personalismos

Covadonga Tomé - EUROPA PRESS

GIJÓN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha advertido este martes, sobre el que se quiera impulsar que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sea candidato de un frente electoral en las próximas generales que represente la unión de las izquierdas, de que los personalismos "son malos siempre", eso para empezar.

"Si se entiende su propuesta de encabezar una candidatura desde la generosidad, bienvenido sea", ha apuntado, aunque ha insistido en que si se entiende desde el personalismo, le parece que es un error. A su juicio, lo que hay que reforzar son las estructuras, las fuerzas políticas, los equipos y los programas.

Ha considerado, asimismo, que la unidad de izquierdas en la región "va bien, va progresando". "Lento, pero siempre en positivo", ha asegurado en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa antitaurina en Gijón.

En esta misma línea, ha incidido en que lo que preocupa a su partido es la reafirmación del espacio electoral de izquierdas progresista.

En especial, se ha referido al crecimiento de las izquierdas identitarias, pegadas al terreno, a lo que ha mostrado su deseo en poder utilizar todo el empeño y toda la energía de la formación política que representa para reforzar ese espacio que, según ella, tiene mucho que aportar en futuros gobiernos.

También ha recalcado que Somos Asturies donde tiene que opinar verdaderamente es en Asturias, que es en donde ejercen su labor política. "A nivel estatal, ellos sabrán si se consiguen o no los números para una moción de censura", ha indicado.

Unido a ello, ha apuntado que el presidente del Gobierno nacional, Pedro Sánchez, tomará las decisiones que tenga que tomar, "a pesar de toda la presión que efectivamente está recibiendo por muchos sitios, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico".