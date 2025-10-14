Covadonga Tomé critica la autorización de universidades privadas en Asturias y exige priorizar la universidad pública

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé ha criticado este martes que el Gobierno del Principado haya aprobado este martes los decretos por los que se autoriza la adscripción de los dos primeros centros de universidades privadas en el Principado: uno de la Universidad Nebrija, en Avilés, y otro de la Universidad Alfonso X El Sabio, en Oviedo.

Tomé ha dicho que la prioridad ha de ser "la defensa de nuestra universidad pública, la Universidad de Asturias" como un "pilar de igualdad y justicia social".

Ha señalado que un gobierno progresista "tiene la responsabilidad de velar por el interés general, proteger el bien común" y garantizar que la Universidad Pública de Asturias "avanzará en la gratuidad de las matrículas universitarias, extendiéndola a los másteres impartidos".

La diputada ha advertido que "la implantación de la universidad privada repercute siempre en las tasas de la universidad pública; incrementándolas", por lo que ha defendido que Asturias debe "emprender el camino de la consolidación de la gratuidad de la matrícula universitaria".

Ha insistido en que su objetivo es "atender la necesidad de tener universidades comprometidas con la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento", rechazando aquellas "cuyo principal objetivo sea obtener beneficios económicos".

Finalmente, Tomé ha anunciado que vigilarán que el Gobierno de Asturias "sea absolutamente exigente en el cumplimiento de los nuevos criterios para la implantación de centros" y que no se destine "ni un solo euro público para lo privado".