Covadonga Tomé exige al Gobierno autonómico que medie para paralizar el ERE de ENCE

La diputada Covadonga Tomé en la manifestación contra el ERE de ENCE. - SOMOS ASTURIES

OVIEDO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, exigió este domingo al Gobierno autonómico "que medie para paralizar el despido de 96 trabajadores y trabajadoras de la empresa Ence Navia". La diputada, que acudió a la manifestación en apoyo a los y las afectadas, reclamó "políticas que aseguren el compromiso de las empresas con el territorio asturiano" y criticó que la derecha "se ponga en cabeza de las movilizaciones, justo detrás de la pancarta, mientras apoya las medidas lesivas de la patronal".

"Tenemos aquí una muestra más de que los ricos siguen acumulando más y más, el dinero sigue siempre en las mismas manos, mientras las familias trabajadoras pagan el pato de su avaricia", indicó Tomé.

Tomé recordó que una de las reivindicaciones de su grupo parlamentario y la fuerza que lo respalda -Somos Asturies- es la implantación de un fondo público para las empresas asentadas en el territorio. Se trata de un recurso que obligue a un compromiso de permanencia y conservación del empleo.

"No pueden tomarse medidas del impacto de lo que plantea ahora ENCE de espaldas a un territorio ni a las personas que sostienen la actividad industrial con su trabajo diario". Así, señaló que "estamos ante una reestructuración empresarial con argumentos espurios que se amparan en despidos que afectan a más de un centenar de familias (teniendo en cuenta los empleos directos e indirectos)".

La diputada, también durante la manifestación, reclamó a Ence Navia que "abra de inmediato un proceso de diálogo real con los representantes sindicales y explore todas las alternativas posibles para evitar los despidos que está planteando". Y al Gobierno de Asturies "que se implique ya, activamente, para mediar en el conflicto y defender el empleo".