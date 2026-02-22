Covadonga Tomé (G.Mixto) pide una manifestación unitaria contra el fascismo en Asturias

Monumento a los Héroes del Simancas, en el colegio de la Inmaculada de Gijón. - EUROPA PRESS

OVIEDO 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé, ha hecho este domingo un llamamiento a "todas las fuerzas democráticas" de Asturias para convocar "de forma conjunta" una manifestación contra el fascismo".

La parlamentaria ha hecho esta propuesta después de que miembros del grupo 'Núcleo Nacional' irrumpieran en una concentración en Gijón que defendía el mantenimiento del monumento 'Héroes del Simancas'. En una nota de prensa, Tomé ha advertido de que se ha producido "otra vez" una "concentración fascista a plena luz del día, celebrada con total impunidad, ante este infame monumento". Se refiere también Tomé a las manifestaciones celebradas en el verano de 2024.

Desde esta fecha, la diputada ha preguntado en la Junta General en tres ocasiones para conocer los trámites que se están llevando a cabo para la retirada de este monumento. "El verano pasado el Defensor del Pueblo dijo sobre este monumento que es una vergüenza democrática. Como demócrata no puedo más que suscribir estas palabras", ha asegurado Tomé.

Ante estas situaciones, Tomé considera que "es el momento de que todos y todas las que creemos en la democracia demos un paso al frente y actuemos de forma conjunta frente a cualquier intento de blanquear o normalizar el odio.

PIDE UNA CONVOCATORIA CONJUNTA

El primer paso es la convocatoria conjunta de una concentración contra el fascismo. La diputada plantea una movilización "que sea un espacio amplio, plural y unitario, en el que participen fuerzas políticas, sindicatos, asociaciones memorialistas y el conjunto de la ciudadanía".

"No se trata solo de retirar un símbolo, sino de dejar claro que en Asturias no hay espacio para la intolerancia ni para los que pretenden reescribir nuestra historia desde el odio", ha indicado.

La diputada también llevará al parlamento asturiano una pregunta sobre lo ocurrido ayer en el entorno del citado monumento para conocer si esta convocatoria se hizo con los permisos necesarios y, de ser así, conocer porqué se permitió una movilización "con símbolos antidemocráticos, caras tapadas y saludos nazis".