Covadonga Tomé lamenta el "auge de la extrema derecha" en Aragón pero celebra el ascenso de CHA

OVIEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en el Junta General del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, ha dicho que los resultados electorales de Aragón este domingo no son positivos. " El auge de la extrema derecha nunca es buena noticia", ha señalado.

En las elecciones de Aragón el PP obtuvo 26 diputados, el PSOE 18, Vox 14, Chunta Aragonesista (CHA) 6, Existe 2, e IU-Movimiento Sumar 1.

"Valoramos positivamente los resultados de la Chunta; una fuerza hermana, territorial y ocupada de los problemas de su gente", ha indicado Tomé.

La asturiana ha añadido que en el escenario actual, Asturias "no puede abrir la puerta a la extrema derecha, ni a un PP que cada vez se distingue menos en sus propuestas".

A su juicio, para que Asturias tenga un futuro solidario, con crecimiento de la justicia social, con progreso del respeto al territorio y la cultura, la izquierda alternativa "debe unirse en un proyecto común y avanzar".