El CRA Cabu Peñes (Gozón) afronta el final de curso con una acampada bajo las estrellas y un cross solidario

Cross Solidario y Acampada bajo las estrellas. - CRA CABU PEÑES

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Rural Agrupado de Gozón, CRA Cabu Peñes, ha planificado diversas actividades para la última semana lectiva. Así, según explican desde la dirección del centro, el martes los alumnos del segundo y tercer ciclo llevarán a cabo una acampada en las escuelas de Bañugues que arrancará a las 18.00 horas con la celebración de juegos acabará con una "observación de las estrellas con telescopio profesional".

Esta "acampada bajo las estrellas" supone el punto final a todo un proyecto de innovación pedagógica desarrollada por el centro educativo a lo largo del curso, con la Radio Escolar que bajo el título "Ecos del Cosmos" ha conectado a las cuatro aulas repartidas por la zona rural. Esta iniciativa permitió a los estudiantes investigar y divulgar sobre el universo mientras trabajan la expresión oral, la narrativa y diversas materias académicas.

En esta "acampada bajo las estrellas" un miembro de la sociedad Omega, Francisco Isaias Gonzalo, impartirá a los alumnos un taller astronómico que pondrá fin a la jornada con una observación del cielo antes de irse a dormir.

CROSS SOLIDARIO

Al día siguiente, el miércoles día 17 y también en las escuelas de Bañugues, tendrá lugar el primer Cross solidario, una iniciativa que busca, por una parte promover una jornada de convivencia, deporte y participación familiar y por otra recaudar fondos para EducaGuinea, que es una ONG que desarrolla proyectos educativos y comunitarios en zonas rurales de Guinea Ecuatorial.

La recaudación se destinará de forma íntegra a mejorar el acceso a la educación y a impulsar un sistema de becas en las localidades ecuatoguineanas de Mebere y Oyala. Para canalizar las aportaciones voluntarias, el colegio ha distribuido un sobre a todas las familias que deseen colaborar con esta causa benéfica.

Desde la dirección indican que al cross están invitados los cursos de sexto de primaria tanto del Colegio La Canal como el de la Vallina, ambos de Luanco y las familias, de tal forma que la inicitiva está abierta a toda la comunidad educativa.