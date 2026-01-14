La creación de empresas baja un 9,8% en noviembre en Asturias

Archivo - Imagen de archivo del Registro Mercantil Central - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Asturias ha descendido un 9,8% en noviembre en tasa interanual, con un total 111 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 39, un 5,4% más, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del quinto mejor dato de constitución de empresas en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 111 empresas creadas el pasado mes de noviembre se suscribieron algo más de 3,82 millones de euros, lo que supone un 14,68% menos que en el mismo mes de hace un año (3,78 millones de capital desembolsado).

De las 39 empresas que echaron el cierre el pasado mes de noviembre en Asturias, 30 lo hicieron voluntariamente; 3 por fusión con otras sociedades y las otras 6 restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital en Asturias en noviembre, hasta las 37 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 7,1 millones de euros, cifra un 34,3% inferior a la de noviembre del año anterior.

Extremadura (+39,39%) Navarra (+35,62%) y Aragón (+25,28%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Murcia y Madrid con retrocesos de un 9,76%, 2,88% y un 2,76%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Cantabria (+123,08%), La Rioja (+54,55%) y Aragón (+28,79%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Canarias, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 20,41%, 16,13% y un 13,51%, respectivamente.