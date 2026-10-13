La creación de empresas sube un 46,8% en agosto en Asturias

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OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Asturias subió un 46,8% en agosto en tasa interanual con un total 113 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 26, un 60,6% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de agosto, la creación de empresas en Asturias sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 113 empresas creadas el pasado mes de agosto se suscribieron algo más de 5,04 millones de euros, lo que supone un 139,86% más que en el mismo mes de hace un año (5,04 millones de capital desembolsado).

De las 26 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en Asturias, 24 lo hicieron voluntariamente; 0 por fusión con otras sociedades y las otras 2 restantes por otras causas.

Cantabria (+68%) Asturias (+46,75%) y Murcia (+34,53%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Baleares y Cataluña con retrocesos de un 13,21%, 7,17% y un 1,14%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+100%), Canarias (+71,43%) y La Rioja (+71,43%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Asturias y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 72,73%, 60,61% y un 14,71%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 9,4% en Asturias en agosto, hasta las 35 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 4,24 millones de euros, cifra un 41,5% inferior a la de agosto del año anterior.

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Contenido multimedia:

Gráficos de sociedades mercantiles

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantiles-ine-datos-graficos/118/espana/106