Creada una comisión para hacer un seguimiento del proceso para la transformación de La Pereda

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Hunosa y el SOMA-Fitag-UGT han informado este martes de que han logrado la constitución de una comisión delegada del Comité Intercentros con el objetivo de realizar un seguimiento "exhaustivo y permanente" del proceso administrativo y técnico para la obtención de una nueva Autorización Ambiental Integrada (AAI) necesaria para la transformación de térmica de La Pereda, en Mieres, en una central de biomasa y combustible sólido recuperado (CSR).

La citada comisión se reunirá el jueves y las organizaciones esperan saber los pasos que se han dado y las actuaciones de Hunosa, SEPI y Gobierno del Principado de Asturias.

Ambas organizaciones sindicales consideran imprescindible garantizar la transparencia, el control sindical y la participación de la representación legal de los trabajadores en un "proceso clave para el futuro de la instalación y de la empresa en su conjunto".

Explican que la obtención de una nueva AAI es un elemento determinante para asegurar la viabilidad del proyecto de transformación de la central, así como el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

"Desde el SOMA-Fitag-UGT y CCOO de Hunosa hemos insistido en la necesidad de contar con información actualizada, rigurosa y contrastada sobre el estado de los trámites, los plazos previstos y las implicaciones que este proceso pueda tener, tanto en el ámbito laboral, como en el industrial y medioambiental", señalan.

La creación de la comisión delegada permitirá canalizar dicha información y elevar las propuestas y valoraciones oportunas al Comité Intercentros y al conjunto de trabajadores, sostienen.