Crecen en Gijón las personas atendidas en la Red de Inclusión Activa en 2025 y baja la petición de ayudas de emergencia

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, durante la presentación, en el Consistorio gijonés, de la Memoria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha presentado este miércoles la Memoria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) de 2025, que arroja datos como un incremento del número de personas atendidas por la Red de Inclusión Activa (Redia) mientras que baja el de las peticiones de las ayudas de emergencia.

Pendás, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha señalado, a este respecto, que la Redia atendió a 1.084 personas en 2025 (11.844 desde su creación en 2012), lo que supone un 14 por ciento más respecto a 2024. Una situación que ha achacado al "drama de acceso a vivienda y el problema del sinhogarismo".

Por contra, con 1.133 solicitudes en los centros sociales, desciende un 15,26 por ciento las ayudas de emergencia respecto a 2024, con una cuantía global de 2.470.389,41 euros. Sobre ello, ha llamado la atención sobre que en 2023 se dieron ayudas de emergencia por 3,1 millones de euros, en 2024 de 2,8 millones y 2025 de 2,4, lo que indica, tras un "pico" por la pandemia de la COVID-19, una tendencia decreciente de las ayudas.

El edil, por otro lado, ha resaltado que 2025 fue un año de un gran impulso para Servicios Sociales, con la celebración del centenario de la Gota de Leche y, primera vez, de los Premios Gijón Social y Cooperación, cuando el teatro Jovellanos se llenó en una gala "inolvidable", según él.

Ha remarcado, asimismo, que la FMSS ha trabajado para conseguir un municipio más accesible, inclusivo y solidario y ha destacado que se ejecutó el 91,38 por ciento del presupuesto, frente al 88,73 por ciento en 2024. Esto supone 32,24 millones de euros ejecutados en 2025, por encima de los 29 millones del presupuesto inicial.

También ha señalado que la Fundación cuenta con una plantilla de 131 trabajadores, sin contar eventuales, y una red de proximidad de ocho Unidades de Trabajo Social (UTS), que son, según él, la puerta de entrada a los servicios sociales.

Esta red de unidades, en 2025, atendió a un total de 40.713 personas, lo que derivó en 14.255 actuaciones técnicas. La cifra es menor que la registrada en 2024, cuando se atendió a 43.171 personas. A esto ha sumado un total de 295 familias atendidas por los equipos de atención a las familias.

Pendás ha puesto especial énfasis en la atención a las personas mayores, a la que se destina la mitad del presupuesto de la Fundación, algo más de 13 millones de euros.

En este sentido, ha indicado que el servicio de Teleasistencia atendió en 2025 a 3.253 personas, mientras que el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) a 2.728. Asimismo, se sirvieron a domicilio 18.358 menús.

El concejal ha resaltado, unido a ello, el nuevo modelo de ciudadelas que se está implementando de forma progresiva en la ciudad desde 2025, que pone a la persona y a los profesionales, y a la comunidad también, en el centro de atención. El objetivo, según él, es buscar conectar a la persona con su comunidad.

Otro reto es el envejecimiento de población gijonesa, por lo que ha incidido en que se trabaja en combatir la soledad no deseada. Se constituyó en 2025, por ello, la Mesa de la Soledad no Deseada, así como una Comisión de Trabajo de la FMSS, un grupo motor y espacios ciudadanos.

Ha recordado, ligado a esto, que en Gijón casi el 30 por ciento de la población (28,29%) tiene más de 65 años, a lo que ha advertido de que es una tendencia creciente. A mayores, un total de 9.862 personas tienen más de 80 años y viven solas, de las que 79,6 por ciento son mujeres.

Otra novedad que ha citado de 2025 es la convocatoria de ayudas para taxis, dirigida a personas con discapacidad y con movilidad reducida. En total, se han concedido ayudas por 11.700 euros.

Pendás también se ha referido a las actuaciones en participación infantil, especialmente el ser sede del 17 Encuentro Autonómico, en el que la ciudad recibió a más de 40 niños de distintos concejos asturianos.

En cuanto a la Oficina Municipal de Información al Emigrante, con 3.875 personas atendidas, la mayoría presenciales, el edil ha remarcado que, en cinco años, se han duplicado la cifra de personas atendidas.

Respecto a Gijón con Salud, ha señalado que en 2025 se celebró la convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva, para entidades sociosanitarias y para mayores, con una cuantía de 264.000 euros.

A esto ha sumado que la Fundación tiene firmados convenios con 46 entidades. Además, ha aludido a los distintos consejos sectoriales, como el de Participación, el de Discapacidad o el de Infancia y Adolescencia, y a los Hoteles de Asociaciones Sociosanitarias, que albergan a 36 entidades distribuidas en estos espacios.

Con todo, ha resaltado que todos estos programas y servicios de la Fundación Municipal de Servicios Sociales son una herramienta para dar oportunidades, combatir la exclusión y acompañar a las personas que viven en Gijón en toda las etapas de la vida.

DEPENDENCIA

En otro orden de temas, preguntado por la propuesta del Principado de que los ayuntamientos puedan ayudar a hacer la valoración de la dependencia, ha indicado que ya en su momento, en la reunión mantenida, manifestaron que veían "técnicamente muy difícil" colaborar en esa valoración.

Pendás ha indicado que él mismo se lo reiteró a la consejera después, personalmente. Según el edil, habrá otras ayuntamientos que puedan hacerlo, "no puede ser el caso de Gijón", ha apostillado.