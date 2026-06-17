La CSI expresa su "absoluto rechazo" a las "presiones" para que Duro Felguera venda Barros a Indra

Archivo - Empresa Duro Felguera en Gijón, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

GIJÓN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CSI en Duro Felguera ha mostrado este miércoles su "profunda" preocupación y su "absoluto rechazo" a lo que considera "continuas presiones políticas, sociales y sindicales que se siguen ejerciendo sobre la compañía en relación con la venta de las instalaciones de Barros".

A través de un comunicado del sindicato, han celebrado que la reciente homologación judicial del Plan de Viabilidad supone una noticia positiva y un paso fundamental para la recuperación de la empresa.

Han remarcado, en esta misma línea, que tras años de "enormes dificultades, incertidumbre y sacrificios" por parte de la plantilla, Duro Felguera dispone ahora de una oportunidad real para consolidar su futuro industrial y garantizar la continuidad de miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

Por este motivo, ven "incomprensible" que, en lugar de contribuir a la estabilidad necesaria para culminar este proceso de recuperación, se continúe impulsando una campaña de "presión permanente" orientada a forzar la venta de uno de los activos más importantes de la compañía.

A este respecto, ha dejado claro que entienden y respetan cualquier propuesta que pueda generar actividad económica y empleo en Asturias, pero no comparten que se pretenda condicionar a Duro Felguera para desprenderse de su patrimonio, que puede desembocar en una operación alejada de criterios objetivos de mercado y perjudicial para los intereses de sus trabajadores.

"No podemos olvidar que Duro Felguera continúa en una situación que exige prudencia, responsabilidad y rigor", han advertido desde la Sección Sindical.

"Haber superado una fase crítica no significa que la compañía pueda permitirse malvender activos estratégicos ni renunciar a obtener el valor real de aquellos bienes que forman parte de su patrimonio industrial", han agregado.

Además, han recordado que Duro Felguera es una compañía nacida en Asturias, ligada a la historia industrial de la región desde hace más de siglo y medio y que ha contribuido, según el sindicato, "de manera decisiva", al desarrollo económico, tecnológico y social de esta comunidad.

Por todo ello, ven importante que los activos de una empresa asturiana estratégica sean valorados de forma "justa y rigurosa", evitando operaciones precipitadas o condicionadas por intereses ajenos a la propia viabilidad de la compañía.

"Resulta especialmente preocupante que determinadas organizaciones sindicales sigan insistiendo públicamente en esta cuestión sin valorar adecuadamente las consecuencias que tendría para la empresa una operación realizada bajo presión o en condiciones económicas desfavorables", han llamado la atención.

Han recalcado, también, que los trabajadores no pueden ser utilizados como argumento para justificar decisiones que supongan una pérdida patrimonial para la compañía de la que dependen sus empleos.

Desde CSI han dicho defender que cualquier negociación relativa a las instalaciones de Barros debe realizarse desde el respeto a la propiedad de los activos, a su valoración real y a los intereses generales de la plantilla de Duro Felguera.

"Nadie debería aprovechar una situación de debilidad reciente para intentar obtener ventajas económicas a costa de una empresa que lucha por consolidar su recuperación", han remarcado.