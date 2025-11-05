El CSIC en Asturias, Uromac Systems y Chocolates del Norte, reconocidos por los Premios Asturias Economía y Futuro

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha puesto en marcha la segunda edición de los Premios Asturias Economía y Futuro, una iniciativa que distingue a empresas e instituciones por su compromiso con la innovación, la excelencia empresarial, la internacionalización, la investigación y el desarrollo tecnológico.

Según informa el Ejecutivo, las compañías Uromac Systems y Chocolates del Norte (Grupo Lacasa) y la delegación institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Asturias han sido las galardonadas.

Estas distinciones, impulsadas por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo a través de la Agencia Sekuens y el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI Asturias), se entregarán el jueves 13 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Hotel de la Reconquista de Oviedo/Uviéu, bajo el lema Asturias, escenarios de futuro.

El jurado ha destacado la labor de tres entidades por su contribución al desarrollo económico y tecnológico de la comunidad. En el caso de Uromac Systems S.A. se le reconoce con el Premio a la excelencia industrial asturiana. La empresa ha logrado combinar especialización, innovación y sostenibilidad en el sector ferroviario, con una destacada proyección internacional. Su trabajo refuerza la imagen de Asturias como referente en tecnología y maquinaria especializada.

Por su parte Chocolates del Norte S.A. (Grupo Lacasa) se lleva el reconocimiento por la expansión y consolidación de sus instalaciones en España, especialmente en la planta de Meres (Siero), que impulsa la economía local mediante una sólida red de proveedores. Además, su modelo empresarial apuesta por la innovación, la calidad y la sostenibilidad, convirtiéndose en un motor económico y un referente del sector.

La Delegación Institucional del CSIC en Asturias recibirá el premio por su papel clave en el desarrollo económico y social del Principado. El CSIC destaca por su colaboración con universidades, administraciones y empresas, promoviendo la transferencia de conocimiento y la innovación en áreas estratégicas para el futuro de la comunidad.