CSIF alerta del "grave deterioro" de los colegios públicos y pide fondos específicos para su conservación

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OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado este jueves sobre el "grave deterioro" de las infraestructuras de los centros educativos públicos de Asturias y ha exigido al Gobierno regional una respuesta "estructural e inmediata".

El sindicato ha trasladado formalmente su denuncia a la Consejería de Educación y a todos los grupos parlamentarios con representación en la Junta General. En el escrito, firmado por el presidente de CSIF Asturias, Sergio Fernández-Peña Gutiérrez, se señala que "en una red pública de más de 400 centros educativos, en más de 390 no puede acreditarse el cumplimiento efectivo de determinadas certificaciones técnicas básicas".

Según CSIF, estos datos ponen de manifiesto "la ausencia de un control estructurado del estado de las infraestructuras escolares asturianas". El sindicato reclama medidas urgentes para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los colegios e institutos públicos de la región.

DETERIORO EN CENTROS EDUCATIVOS DE ASTURIAS

CSIF documenta en su escrito una serie de incidentes concretos producidos en los últimos meses que ilustran la gravedad de la situación: desprendimientos de elementos constructivos en centros del concejo de Langreo con riesgo para la seguridad de la comunidad educativa; el estado deficiente del Colegio Eulalia Álvarez Lorenzo, con humedades y deterioro estructural que ha generado movilizaciones de familias y quejas públicas de los equipos directivos.

Junto a esto han señalado problemas graves de calefacción en el colegio de Cerredo, con condiciones inadecuadas en las aulas durante el periodo lectivo; y la explosión de una caldera en un centro de Belmonte de Miranda durante labores de mantenimiento además de otras muchas deficiencias en centros escolares de Laviana.

Ante este escenario, el sindicato ha solicitado la creación "inmediata de una partida presupuestaria específica, consolidable y permanente" en los Presupuestos Generales del Principado, destinada a la conservación, mantenimiento y mejora de los centros educativos públicos.

CSIF exige además que las intervenciones urgentes "no queden paralizadas por conflictos competenciales o dudas sobre la titularidad del gasto, y que sea la Administración del Principado quien asuma de forma inmediata la dirección y ejecución de las actuaciones necesarias, con independencia de que posteriormente pueda repercutirse el coste a quien corresponda".

El sindicato ha solicitado reuniones formales y urgentes con el Gobierno del Principado, la Consejería de Educación, la Consejería competente en Hacienda e Infraestructuras, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y todos los grupos parlamentarios de la Junta General, a fin de conocer qué medidas concretas y calendarizadas piensan adoptar.