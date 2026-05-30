CSIF anuncia movilizaciones en septiembre si no se negocian mejoras para docentes en Asturias

Archivo - Huelga educativa en Asturias en junio de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 May. (EUROPA PRESS) -

El representante de educación en CSIF Asturias, Jorge Caro, ha anunciado movilizaciones en septiembre si la consejería de Educación no accede a negociar mejoras para los docentes, y ha asegurado que el pacto firmado hace un año y que puso fin a la huelga del curso pasado "está muerto" y "no sirve".

En unas declaraciones a los medios durante la concentración del sindicato con motivo del aniversario de la huelga educativa de Asturias, Caro ha asegurado que los firmantes de aquel acuerdo, entre los que no se incluye CSIF, "se conformaron con migajas" y una subida salarial de 140 euros mientras que los docentes están logrando ahora mayores mejoras. "En Cantabria tienen 180 más subida del IPC, en Valencia acaban de firmar 200 más subida del IPC" y en Cataluña, "400 más subida del IPC". Esto evidencia, a juicio de Caro, que en CSIF "no estaban equivocados" al rechazar el acuerdo.

El pacto vigente en Asturias, del que informó esta semana a los sindicatos la consejera de Educación en una ronda de contactos, "no se nota" según CSIF, que ha asegurado tener disposición para negociar mejoras. "Si no quieren llegar a ningún tipo de acuerdo", ha advertido, habrá movilizaciones en septiembre.