CSIF Asturias critica la "ambigüedad" y "falta de información" en la convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestros

OVIEDO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF Asturias ha constatado un "malestar creciente, sostenido y ampliamente compartido" entre las personas opositoras al Cuerpo de Maestros por la "falta de información clara" y la "ambigüedad en aspectos esenciales de las pruebas" de la convocatoria publicada en el BOPA el pasado 7 de enero de 2026.

Así lo ha explicado el sindicato este martes en una nota de prensa, en la que ha asegurado que su ovjetivo es que la Administración educativa "cumpla de manera estricta y escrupulosa la legalidad vigente, tal y como está obligada a hacer, y que garantice las mismas oportunidades reales a todas las personas aspirantes". En su opinión, la falta de concreción de las bases "podría dar lugar a actuaciones arbitrarias si no se corrigen en tiempo y forma".

Según el sindicato, un mismo tribunal podría calificar de forma totalmente dispar el ejercicio de un aspirante, sirviendo los mismos criterios para darle una plaza o excluirlo del proceso debido a la "redacción actual" de las bases.

Ante este escenario, CSIF asegura que ha mantenido "diversos contactos con la Consejería de Educación" para trasladar sus "preocupaciones" y solicitar "aclaraciones oficiales que aporten seguridad jurídica al proceso". Sin embargo, el sindicato ha manifestado que la "ausencia de respuestas claras, públicas y vinculantes, así como la falta de iniciativa para resolver las dudas planteadas", está "contribuyendo a aumentar la incertidumbre y el malestar entre las personas opositoras".

Por los motivos expuestos, CSIF ha formulado una solicitud oficial de información y aclaración, "con el objetivo de prevenir conflictos, evitar situaciones de indefensión y garantizar un desarrollo del proceso conforme a Derecho".

En dicho escrito se solicita, entre otras cuestiones, la definición precisa de conceptos clave, la aclaración del régimen de reclamaciones y de la publicidad de las pruebas orales, la concreción de los criterios de evaluación en especialidades en distintas especialidades, la publicación de rúbricas públicas y la adopción de medidas efectivas de transparencia, tal y como han exlicado fuentes del sindicato.