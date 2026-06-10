CSIF denuncia penalización por conciliación en el ERA y lleva el caso a los tribunales

OVIEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

CSIF Asturias ha presentado dos conflictos colectivos contra el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) para denunciar las consecuencias que, a su juicio, están sufriendo las trabajadoras que se acogen a la reducción de jornada por guarda legal o cuidado de familiares.

El sindicato advierte de que esta situación está generando en la práctica una penalización para quienes asumen responsabilidades de cuidado, con un impacto mayoritario sobre las mujeres.

El primero de los conflictos colectivos se refiere al disfrute de vacaciones, días de asuntos particulares y festivos. Según CSIF, a las personas con reducción de jornada acumulada se les están recalculando estos derechos en horas y minutos, lo que provoca una reducción efectiva del tiempo de descanso.

El segundo conflicto afecta a las retribuciones económicas en todas las modalidades de reducción de jornada -lineales, acumuladas y mixtas-. En este sentido, el sindicato denuncia que el ERA está minorando conceptos salariales consolidados como los trienios y la carrera profesional, generando pérdidas económicas.

CSIF subraya que las reducciones de jornada son un derecho reconocido para facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, por lo que considera que estas prácticas vacían de contenido dichas políticas y trasladan el coste de los cuidados a quienes los ejercen.

Asimismo, incide en el impacto de género de esta situación. De las 104 reducciones de jornada existentes actualmente en el ERA, 100 corresponden a mujeres, por lo que cualquier medida que penalice este derecho recae de forma mayoritaria sobre ellas.

El sindicato advierte de que una actuación aparentemente neutra que provoca consecuencias negativas desproporcionadas para las mujeres puede constituir un supuesto de discriminación indirecta por razón de sexo.

"No podemos aceptar que las mujeres tengan que pagar un precio por conciliar. No es admisible que quienes sostienen en gran medida las tareas de cuidado vean reducidos sus salarios o sus derechos por ejercer un derecho reconocido legalmente", señala CSIF.

Por ello, la organización ha decidido acudir a la vía judicial con la presentación de estos dos conflictos colectivos, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos laborales y evitar que la conciliación siga teniendo un coste que recae fundamentalmente sobre las mujeres.