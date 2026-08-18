El CTA restablece desde el viernes la conexión nocturna de autobús en el valle del Nalón

Servicio búhos Nalón. - PRINCIPADO

OVIEDO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios nocturnos regulares de autobús desde Pola de Laviana a Villa y desde Sama hasta Oviedo volverán a funcionar a partir del viernes, 21 de agosto, con las frecuencias y horarios habituales.

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) restablecerá la oferta de búhos después de que la Inspección de Transportes de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias haya constatado que los dos nuevos vehículos asignados a las concesiones, que se utilizarán en la prestación de las conexiones nocturnas, cumplen con las medidas establecidas por el plan de prevención de riesgos laborales.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la empresa ha solicitado la adscripción de dos nuevos vehículos a la explotación de las líneas. La inspección ha comprobado que los autobuses incorporados a ambas concesiones para operar el servicio búho cumplen con todas las especificaciones establecidas por el plan de prevención de riesgos laborales, como la separación física del conductor y las personas viajeras a través de una mampara o un sistema interno de videovigilancia.

La conexión nocturna se retomará este fin de semana con la oferta habitual de horarios, que incluye seis frecuencias en la línea Sama-Oviedo entre las 23:30 y las 6:00 horas en las madrugadas del sábado y el domingo. En el caso de la ruta entre Laviana y Villa se ofertan cinco frecuencias desde las 23:00 a las 5:45 horas.