Mitin celebrado esta tarde en Mieres. - FSA-PSOE

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha vinculado el peso y la representación de Asturias en las Cortes Generales con el resultado electoral del próximo domingo, animando a votar al PSOE tanto para el Senado como para el Congreso de los Diputados.

"Cuanta más fuerza y más votos lleve Adriana Lastra y más diputados socialistas asturianos estén en Madrid, mejores y mayores voces tendremos que defiendan nuestros intereses y nuestros derechos", ha destacado durante un mitin en Mieres.

Barbón ha enmarcado este llamamiento al voto en la defensa de los derechos de las mujeres frente a posibles retrocesos, la subida del salario mínimo, la revalorización del salario de los funcionarios en función del coste de la vida, la negociación salarial a través de los sindicatos y la consideración de la vivienda como un derecho y no como un negocio.

El líder de la FSA-PSOE ha criticado que el PP votara ayer a favor de una declaración alternativa propuesta por Vox --además de apoyar el texto propuesto por el PSOE-- en la Junta General del Principado con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Barbón ha recordado que en Asturias se han producido "dos asesinatos recientes de mujeres" y que desde la entrada de Vox en el Parlamento asturiano se rompió la declaración institucional habitual en la cámara autonómica.