Cueli niega que el servicio de Minas sea "un caos" y dice que la Inspección les pidió confidencialidad con el informe

Javier Cueli - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Energía y Minería del Gobierno asturiano, Javier Cueli, ha negado este martes que el servicio de Minas del Principado sea "un caos". Además, ha hablado en una comparecencia parlamentaria solicitada por PP y el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, del informe de la Inspección General de Servicios del Principado de Asturias sobre el funcionamiento del servicio de Minas, encargado tras el accidente de Cerredo, donde murieron cinco trabajadores.

Ha explicado Cueli que el informe provisional llegó a la Consejería el día 5 de marzo y que fue la propia Inspección General de Servicios la que les advirtió que el documento se encontraba "en situación de confidencialidad", por lo que no podía salir de ese departamento.

Así, si bien es cierto que el consejero Borja Sánchez lo conocía, no pasaba lo mismo con el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón. Cueli ha explicado que la Inspección les dio 15 días para realizar las consideraciones que estimasen oportunas. Las enviaron el 26 de marzo. Al día siguiente recibieron el informe definitivo. "Creo que a las tres de la tarde", ha señalado. "Teníamos la obligación de no transmitir ese informe a nadie que no fuera de la Consejería", ha insistido Cueli.

Tras las consideraciones de los diputados, Cueli, que lleva en el cargo desde mayo de 2025, ha rechazado que se pretenda trasladar una imagen ideal de las empresas mineras en el suroccidente asturiano antes de 2018. "Resulta que todas las compañías, las cuatro, estaban en concurso de acreedores", ha indicado.

El director general de Energía y Minería del Gobierno asturiano, Javier Cueli, también ha hablado de la figura del proyecto de investigación complementaria (PIC), solicitada por algunas empresas incluida Blue Solving. A su juicio, el PIC es "totalmente defendible jurídicamente" y existe desde el año 2006. Ha comentado que el informe de la Inspección no cuestiona que existan PIC, sino que plantea aspectos dee mejora.

Horas después de que el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, anunciase que, tras analizar el informe, había decidido recuperar el Servicio de Seguridad Minera, Javier Cueli ha comentado que desconocía las razones de que se hubiera suprimido en 2019. Tampoco se interesó por averiguarlo. "No me compete a mí", ha zanjado.