Cueli prevé sacar a información pública en julio el nuevo proyecto de explotación de TYC Narcea

Archivo - Reunión de Javier Cueli con trabajadores en una imagen de archivo - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El representante de los trabajadores de TYC Narcea, Carlos Menéndez, ha explicado este miércoles que el director general de Minería del Principado, Javier Cueli, les ha trasladado la previsión de sacar a luz pública durante el mes de julio el nuevo proyecto de explotación de la mina.

Menéndez ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que en la jornada de ayer dos actuarios estuvieron en la explotación reunidos con la empresa para recabar nuevamente más información y solicitar cambios en la documentación relativa a los presupuestos y determinadas partidas.

Según ha indicado, todos los documentos actualizados, incluidas las últimas alegaciones en materia de seguridad y salud, así como la cartografía y demás informes requeridos, se integrarán en un único proyecto de explotación con las modificaciones técnicas y presupuestarias demandadas.

El representante de los trabajadores ha manifestado que, una vez que ese proyecto se publique, quedarán a la espera de su contenido para valorar los siguientes pasos en defensa del empleo y de la continuidad de la actividad minera en TYC Narcea.