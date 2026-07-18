Cultura clausura este domingo la XIII edición de Estancias Coreográficas con una gala abierta al público

El Teatro Filarmónica acoge la Gala de Clausura de la 13ª edición del proyecto Estancias Coreográficas. - AYTO. OVIEDO/PACO VILLALTA

OVIEDO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo clausurará este domingo, 19 de julio, a las 19.30 horas en el Teatro Filarmónica, la XIII edición del ciclo Estancias Coreográficas (EC), una iniciativa de investigación y creación en danza contemporánea ideada y dirigida por el coreógrafo ovetense Yoshua Cienfuegos.

La gala final, con entrada libre hasta completar aforo, ofrecerá una muestra abierta de los procesos de investigación, intercambio y creación desarrollados durante dos semanas de trabajo compartido, con la participación de coreógrafos, intérpretes, músicos, compositores y artistas visuales procedentes de distintas comunidades autónomas y del ámbito internacional.

La sesión contará con música en directo y concluirá con un encuentro con el público. Desde su creación en 2013, Estancias Coreográficas ha reunido a más de 400 artistas nacionales e internacionales y se ha consolidado como una de las iniciativas de mayor continuidad y singularidad del panorama coreográfico español.

Cada verano, entre 30 y 40 profesionales se desplazan específicamente a Oviedo para participar en este espacio de investigación artística, intercambio de prácticas y desarrollo creativo, centrado en la composición coreográfica y en el diálogo entre danza, música y artes visuales.

La iniciativa apuesta por la investigación desde la práctica artística, la colaboración interdisciplinar y la generación de conocimiento, y contribuye a proyectar la imagen de Oviedo como una ciudad comprometida con la creación contemporánea y el desarrollo cultural.