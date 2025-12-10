Cultura contará con 70 millones en 2026: 25 para deporte, 18,5 para política cultural y 3,2 para promoción del asturiano

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, informa en rueda de prensa sobre el proyecto de presupuestos para 2026. - CAPTURA DE LA WEB DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

OVIEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha presentado este miércoles el proyecto presupuestario de su departamento para 2026, que supera los 70 millones de euros. En materia deportiva, la Dirección General de Actividad Física y Deporte contará con más de 25 millones de euros, la política cultural dispondrá de 18,5 millones, mientras que la normalización lingüística se refuerza con 3,2 millones, un 86% más que en 2019.

Según ha detallado Gutiérrez, os 25 millones destinados a promocionar la actividad física y el deporte, suponen más del doble de la cantidad asignada en 2019, cuando Adrián Barbón asumió la presidencia del Principado. Las subvenciones a federaciones deportivas ascienden a 1,5 millones, un 43,4% más que en 2025 y un 150% más que en dicho año.

Junto a esto, el apoyo a clubes de alto nivel sube de 275.000 euros en 2019 a 1,2 millones en 2026. También crece la línea destinada al deporte tradicional, que pasa de 23.000 euros en 2019 a 100.000 euros en 2026. Los reconocimientos a deportistas de alto nivel y alto rendimiento alcanzan 150.000 euros, frente a los 35.000 de 2019, y las ayudas a eventos deportivos suben hasta 350.000 euros.

POLÍTICA CULTURAL

El programa de instituciones culturales suma más de 18,5 millones de euros, un 13,53% más que en 2025. Así, el Centro Niemeyer contará con 1,35 millones, un 17% más que en 2025. Por su parte, los fondos para LABoral Centro de Arte y Creación Industrial superarán el millón, al que se sumarán otros 500.000 euros para la renovación de los laboratorios audiovisuales.

Las industrias culturales y creativas dispondrán de algo más de tres millones, un 1.192% más que en 2019. La consejera ha destacado el crecimiento de las líneas vinculadas al cine y el ámbito audiovisual, que se elevarán a 1.831.000 euros, un 55% más que este año.

Los circuitos de Asturies, Cultura en Rede se reorganizan y su financiación crece hasta 1.745.000 euros, lo que supone una subida próxima al 19%. También se incrementan las ayudas a festivales y a la participación en ferias, que suman 450.000 euros. Como novedad, se incorpora un nuevo circuito dedicado a la cultura sidrera, que contará con 100.000 euros .

Por su parte, la partida para patrimonio cultural alcanza 6,2 millones, un 65% más que en 2019. Incluye 1,3 millones en subvenciones (+343% respecto a 2019) y casi 1,9 millones para actuaciones arqueológicas (frente a los 50.000 de 2019).

ACCIÓN CULTURAL Y NORMALIZACIÓN LLINGÜÍSTICA

Según ha inormado Gutiérrez, la Dirección General de Acción Cultural y Normalización Llingüística crece un 15,71% hasta los 18,5 millones. En concreto, las líneas específicas de normalización lingüística ascienden a 3,2 millones, un 15% más que en 2025 y un 86% más que en 2019.

Además, la consejera ha anunciado que la red de normalización contará por primera vez con 50.000 euros para actividades propias. El presupuesto también financia campañas de promoción de las lenguas propias y el incremento de partidas en programas como Falamos.