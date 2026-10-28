Cultura destina 400.107 euros a recuperar 102 construcciones tradicionales en 41 concejos

Horreo. - PRINCIPADO

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha concedido 400.107 euros en subvenciones para conservar, restaurar y rehabilitar 102 hórreos, paneras, cabazos y otros elementos de interés etnográfico.

Según ha informado el Ejecutivo asturiano las ayudas, correspondientes a la convocatoria de este año, permitirán recuperar construcciones tradicionales en 41 concejos y contribuirán a preservar parte esencial del patrimonio cultural y del paisaje rural.

La resolución incluye actuaciones en hórreos y paneras, cabazos del occidente, cabañas de teito de Somiedo y otros elementos de la arquitectura popular, como fuentes, pajares y construcciones auxiliares. Las subvenciones están destinadas a particulares y entidades sin ánimo de lucro que se ocupan de conservar estas construcciones.

Con estas subvenciones, el Gobierno de Asturias contribuye a sufragar el coste de unas obras que, en muchos casos, requieren conocimientos especializados y el empleo de materiales y técnicas tradicionales.

La resolución establece el abono íntegro de las ayudas concedidas y amplía los plazos para facilitar las intervenciones. Así, podrán ejecutarse hasta el 15 de octubre de 2027 y las personas beneficiarias tendrán un mes más, hasta el 15 de noviembre del próximo año, para presentar la justificación.