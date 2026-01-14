Cultura firma con el Ayuntamiento de Laviana el convenio para rehabilitar la fachada del Cine Maxi

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez y el alcalde de Laviana, Julio García, durante el acto de firma celebrado esta mañana en el consistorio lavianés. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, y el alcalde de Laviana, Julio García, han firmado este miércoles el convenio de colaboración para rehabilitar la fachada del Cine Maxi de Pola de Laviana, un edificio proyectado por el arquitecto Juan Manuel del Busto en 1941, e incluido en el catálogo urbanístico del concejo con nivel de protección integral.

El acuerdo, rubricado en la sede del consistorio lavianés, establece las condiciones de cooperación entre ambas administraciones para garantizar la conservación y el mantenimiento de la fachada de uno de los principales referentes culturales del concejo, según ha informado el Principado en nota de prensa.

La inversión prevista para las obras asciende a 104.999 euros, de los que el Principado financiará hasta 83.274. Por su parte, el Ayuntamiento de Laviana asumirá la contratación de los trabajos con una empresa especializada y se encargará del seguimiento.

La firma de este convenio da continuidad a la colaboración institucional anunciada por la consejera el pasado mes de diciembre y permite avanzar en la recuperación del Cine Maxi, un inmueble que forma parte de la memoria colectiva de Laviana y cuyo valor patrimonial justifica una intervención cuidadosa y respetuosa con su arquitectura original.

Con esta actuación, Cultura avanza en su compromiso con la protección del patrimonio cultural asturiano mediante el apoyo a las entidades locales para la conservación de espacios singulares que forman parte de la identidad cultural y social de los concejos.