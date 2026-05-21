Cultura internacionaliza el arte asturiano con una muestra exclusiva en la Beijing Dangdai Art Fair

Feria de Beijing Dangdai Art Fair - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

Asturias participa por primera vez en Beijing Dangdai Art Fair 2026, una de las ferias de arte contemporáneo más influyentes de China, gracias a la colaboración de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte con el Instituto Cervantes de Pekín, en una nueva acción institucional conjunta que refuerza la presencia del arte contemporáneo asturiano en el corazón de Asia Oriental.

La exposición, titulada 'La montaña sabe, el agua recuerda: narrativas sostenibles en el paisaje', es la continuación de la muestra que se estrenó a finales de 2024 en el mismo país, según ha informado el Principado en nota de prensa este jueves.

Desde hoy y hasta el día 24 reúne obras de Soledad Córdoba, Kela Coto, José Ferrero, Ramón Isidoro, Marcos Morilla y Javier Riera en un estand propio dentro de la feria. A través de disciplinas como la fotografía, la instalación, la pintura o las intervenciones lumínicas, se propone una reflexión contemporánea sobre el paisaje, la memoria, la transformación del territorio, la sostenibilidad y el legado industrial y establece un diálogo entre naturaleza e industria desde una mirada profundamente vinculada a Asturias.

La participación en la Beijing Dangdai Art Fair "consolida la línea de colaboración con el Instituto Cervantes", para reforzar la exportación de la creación cultural asturiana y ampliar la presencia del sector creativo autonómico en espacios estratégicos a nivel internacional.

Según ha explicado el Ejecutivo asturiano, esta nueva acción da continuidad al trabajo desarrollado en los últimos años en ciudades como Shanghái y Suzhou, donde el arte contemporáneo de la comunidad ya ha protagonizado distintas iniciativas expositivas y de intercambio cultural.

Tras su paso por la feria y por las ciudades de Shanghái y Suzhou, la exposición continuará su itinerancia en el Instituto Cervantes de Pekín, a partir del 24 de junio, en una versión ampliada que incorporará también obras de artistas chinos como Guo Tianyi, Yin Liang y Yu Mengtong.

El proyecto busca generar nuevos espacios de diálogo e intercambio cultural entre ambos territorios a través del arte contemporáneo. Cada creador presente en la muestra aporta una perspectiva única del paisaje asturiano.