Cultura invierte más de 600.000 euros en rehabilitar el pórtico de la iglesia de Santa María de Luanco

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha destinado 601.622,57 euros a la rehabilitación del pórtico de la iglesia de Santa María de Luanco, en virtud de un convenio de colaboración suscrito con el Arzobispado de Oviedo en diciembre de 2024.

La consejera Vanessa Gutiérrez ha visitado este martes las obras, acompañada por el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, y representantes del Arzobispado. La intervención, financiada íntegramente por la Consejería, está siendo ejecutada por el Arzobispado, que asume la contratación y la dirección técnica de los trabajos, cuya finalización está prevista para finales de este año.

Durante la visita, Gutiérrez ha destacado que "este proyecto permitirá conservar uno de los elementos arquitectónicos más singulares del templo, declarado Bien de Interés Cultural". Asimismo, ha subrayado que "la iglesia, enclavada en un entorno de gran belleza sobre el mar, requería una consolidación urgente para garantizar su preservación".

La rehabilitación contempla la recuperación de la estructura de madera del cabildo, la consolidación de las columnas de piedra y la reposición de aquellas que no puedan ser restauradas. También se incluye la mejora de la cubierta y la integración estética del conjunto con el entorno histórico.

UN REFERENTE DEL PATRIMONIO RELIGIOSO

La iglesia de Santa María de Luanco, construida en el siglo XVIII por iniciativa popular, es uno de los principales referentes del patrimonio religioso del litoral asturiano. Su arquitectura, su colección de retablos barrocos y su ubicación privilegiada la convierten en un símbolo del concejo de Gozón.

La intervención permitirá garantizar la conservación del pórtico, afectado por el paso del tiempo y las condiciones climáticas, y reforzará su papel como elemento central en el futuro proyecto de mejora de la fachada marítima de Luanco.