Cultura prepara la restauración del Monumento al Minero de La Colladiella en Mieres

Cultura pone en valor el Monumento al Minero de La Colladiella, en Mieres, como símbolo de la tradición de las cuencas - PRINCIPADO

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha visitado este martes el Monumento al Minero en el alto de La Colladiella, en Urbiés (Mieres), junto con el alcalde del concejo, Manuel Ángel Álvarez.

La visita se enmarca en los trabajos de puesta en valor de este icono de la cultura minera, con el fin de conocer el estado de conservación de su parte escultórica, que ya ha sido analizada por personal técnico de la Dirección General de Patrimonio Cultural, con el fin de elaborar posteriormente un proyecto para su restauración.

Este trabajo permitirá conocer en profundidad el estado del conjunto, definir el tratamiento más adecuado para su conservación y calcular el presupuesto para una futura intervención.

Obra de Diego Dorado e inaugurado en 1972, el Monumento al Minero se levanta en la cumbre de La Colladiella, un enclave estrechamente unido al paisaje y la memoria de las dos cuencas.

La composición representa a sus mineros unidos por una lámpara y rodeados de escenas de los yacimientos y talleres. Ahí reside buena parte de la singularidad de la obra: sus protagonistas son los trabajadores.

El monumento rinde homenaje al colectivo minero y, con él, a una forma de vida construida alrededor del trabajo compartido y de valores como la solidaridad y el compañerismo. Más de medio siglo después de su inauguración, esa dimensión colectiva mantiene vivo el vínculo de la obra con las familias y habitantes de las cuencas.

Ese arraigo aparece también recogido en el estudio elaborado por la Cátedra de Cultura Minera de la Universidad de Oviedo, presentado recientemente. El trabajo destaca el significado que el Monumento al Minero mantiene para la comunidad y lo identifica como uno de los elementos representativos de una cultura que ha trascendido la propia actividad extractiva para formar parte de la historia social y de la identidad de Asturias.

La jornada en Mieres ha llevado también a la consejera hasta la ermita del pueblo de San Xusto, que ha visitado para conocer su estado de conservación. La capilla, dedicada a los santos Justo y Pastor, forma parte del conjunto conocido como Casa de los Martínez de Vega y mantiene desde hace siglos una estrecha relación con la historia y la vida del valle.

En su interior conserva un retablo barroco, uno de los principales elementos patrimoniales de la ermita. La vinculación de San Xusto con este espacio continúa viva gracias también a la implicación de los colectivos vecinales, que han contribuido a su conservación y a mantener presente el valor del templo para la comunidad.