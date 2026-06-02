Cultura proyecta este miércoles un documental sobre la elaboración de la sidra en las primeras décadas del siglo XX

Imagen del documental grabado en las primeras décadas del siglo XX sobre la elaboración de la bebida tradicional asturiana con motivo del Día Mundial de la Sidra. - PRINCIPADO

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte proyecta este miñercoles un documental grabado en las primeras décadas del siglo XX sobre la elaboración de la bebida tradicional asturiana con motivo del Día Mundial de la Sidra. La película constituye uno de los testimonios audiovisuales más valiosos de la historia de la cultura sidrera asturiana, declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco.

Laboral Ciudad de la Cultura acogerá el pase especial de Bellezas de Asturias, un documental filmado por Royal Films entre los años 20 y 40 del pasado siglo por encargo de Valle, Ballina y Fernández (El Gaitero). Concebido originalmente como una ambiciosa acción publicitaria para España y América, la película se ha convertido en una pieza pionera y de enorme valor histórico, documental y cinematográfico, que forma parte de las primeras estrategias de promoción empresarial en Asturias, según apunta el Principado.

Este film constituye una auténtica obra cinematográfica que recoge los procesos de elaboración de la sidra, la vida cotidiana, los paisajes, los rituales sociales y la promoción internacional de la cultura sidrera, lo que ofrece un retrato único del sector en los inicios del siglo XX.

La emisión contará con la interpretación musical en directo del conjunto instrumental Forma Antiqva, que pondrá banda sonora a la proyección y convertirá el pase en una experiencia cultural completa, al unir patrimonio fílmico y creación musical contemporánea.

Antes de la proyección, se ofrecerá una breve introducción para contextualizar la obra y profundizar en su valor histórico, en la que participarán María Cardín, de Grupo El Gaitero, Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra de Asturias, y Juan Carlos de la Madrid, doctor en Geografía e Historia y especialista en cinematografía. La programación dará comienzo a las 17.30 horas y culminará con la clausura institucional y un brindis con sidra asturiana, que simbolizará el carácter colectivo y festivo de esta celebración en torno a uno de los principales elementos identitarios de la comunidad

La cita, con entrada gratuita y abierta al público, ofrece una oportunidad única para redescubrir este singular documento audiovisual y acercarse, desde el cine, a la dimensión cultural, social y económica de la sidra.

Esta propuesta se enmarca en un programa más amplio de actividades impulsado por el Gobierno de Asturias con motivo del Día Mundial de la Sidra, que incluye actos simbólicos, iniciativas culturales y propuestas participativas para todos los públicos en diversos puntos del territorio. Entre ellas, destaca el taller Magaya, ¿de qué color yera la to manzana?, que tendrá lugar el 6 de junio en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. Toda la programación se puede consultar en el documento adjunto.