Vanessa Gutiérrez, durante su intervención - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha intervenido en el primer acto de entrega de los distintivos Alfaya, que reconocen el compromiso de empresas y entidades con la incorporación del asturiano y el eonaviego a su actividad. La ceremonia se celebró en la Fábrica Ortiz, en Candás, en el marco del Reguerada Fest.

Las 17 entidades distinguidas fueron Mecigaya Creativa SL, Masnorte Global Power SL, Cartonajes Vir SA, Mancomafer SL, Acuto Xuegos, Básico Estudio de Diseño SL, JL Refrigeración Industrial y Comercial del Frío SL, Nordés Cantábrico SL, Güeso, Al Otru Andar, El Busgosu, Ediciones Trabe, Nenyuri Ediciones, Cuatro Gotes SL, Tiza y Peonza CB, La Buelga Animación y Cultura y Panduru Economía Circular SL.

Durante su intervención, Gutiérrez destacó la diversidad de las empresas reconocidas, procedentes de ámbitos como las industrias culturales y creativas, las energías renovables, la fabricación de embalajes, las artes gráficas, las telecomunicaciones, el diseño, la edición, la artesanía, la moda, la comunicación audiovisual, la animación sociocultural y la economía circular.

Asimismo, durante el acto se puso en valor que la presencia del asturiano y del eonaviego en la actividad económica contribuye a reforzar la identidad de las empresas, generar confianza y difundir una imagen vinculada al territorio. Las lenguas propias ofrecen, además, nuevas posibilidades de comunicación y diferenciación, y aportan personalidad y valor añadido a los productos y servicios.

Las entidades distinguidas han incorporado el asturiano o el eonaviego a ámbitos como la rotulación, el etiquetado, las campañas publicitarias, las redes sociales, las páginas web y la atención al público. Estas prácticas favorecen una relación más cercana con la ciudadanía y permiten identificar el origen, el arraigo y los valores de cada iniciativa empresarial.

Alfaya es una marca del Gobierno de Asturias destinada a reconocer y dar visibilidad a las empresas y entidades que emplean las lenguas propias en su actividad. El distintivo establece tres niveles, inicial, intermedio y excelencia, que permiten adaptar el reconocimiento a la realidad y al grado de compromiso lingüístico de cada organización.

La iniciativa se enmarca en las políticas del Principado dirigidas a ampliar los espacios de uso del asturiano y del eonaviego, ampliar y consolidar su presencia pública y favorecer su incorporación a sectores diversos. La participación de empresas, comercios y profesionales resulta esencial para que ambas lenguas estén presentes con normalidad en la vida cotidiana y en la actividad económica.

La entrega contó con la participación del director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Antonio Sicre, y del subdirector general de Política Llingüística, Nicolás Bartolomé. La presencia de ambos departamentos muestra el carácter transversal de Alfaya y la voluntad del Ejecutivo autonómico de vincular las políticas económica, empresarial y lingüística.

El acto se celebró dentro del Reguerada Fest, una iniciativa que reúne en Candás propuestas relacionadas con la empresa, la literatura, las artes visuales y escénicas, la música y la gastronomía durante este fin de semana. Su programación incluye un mercado y una feria de libros y empresas en asturiano, actividades infantiles, encuentros literarios, visitas guiadas, talleres, actuaciones y una charla dedicada al uso de la lengua asturiana en el ámbito empresarial.