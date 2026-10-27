Cultura reúne en Gijón a 238 profesionales para impulsar la creación y la colaboración en las artes escénicas

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez, en la recepción a los participantes en la Muestra Profesional d'Artes Escéniques Escena en Rede, en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez, ha recibido este martes a los participantes en la Muestra Profesional d'Artes Escéniques Escena en Rede, que se celebra desde este día y hasta el próximo jueves en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, la cuarta edición del encuentro, organizado por el Principado en colaboración con EscenAsturias, reúne a 238 profesionales de las artes escénicas para impulsar la creación, favorecer el intercambio de experiencias y fortalecer las oportunidades de colaboración y contratación entre compañías y programadores.

La muestra constituye un escaparate para que las compañías asturianas presenten sus producciones, amplíen su presencia en nuevos escenarios y ante nuevos públicos.

Durante la inauguración, la consejera ha destacado la excelente acogida de la primera convocatoria de la Rede de Teatros y Auditorios d'Asturies (Retea), que ha recibido 196 proyectos, de los que 42 corresponden a compañías asturianas y 154 proceden de otras comunidades. Del total, 178 se encuadran en el ámbito de las artes escénicas.

Entre las iniciativas presentadas, figuran una veintena de espectáculos de danza, una cifra similar de propuestas circenses y cerca de una veintena de iniciativas musicales, además de numerosas creaciones multidisciplinares.

A lo largo de tres jornadas, once compañías asturianas y la formación invitada Popy Vegas Teatro, de Castilla y León, mostrarán sus trabajos en distintos espacios de la Laboral.

La programación incluye doce espectáculos, tres mesas redondas y dos encuentros comerciales concebidos para promover el intercambio de profesionales y el análisis de algunos de los principales desafíos del sector, como las residencias artísticas, la distribución de espectáculo o la cooperación entre territorios.

La programación artística arranca en este día con las representaciones de Proyecto Piloto, con 'Sin embargo se mueve' (teatro); Circo Bajo el Tejado, con 'Ese país en el que nunca he estado' (plaza); ACAR Teatro del Mundo con 'El Umbral' (sala 1), y Dana Raz Dance Projects con 'Mujer, cerrada por obras' (Teatro Alejandro Casona de la ESAD).

Asimismo, el próximo miércoles será el turno de Saltantes Teatro con 'La balada del Norte' (teatro); Teatro del Cuervo, con 'Hebras - La caja de la memoria' (sala de Pinturas); Higiénico Papel Teatro, con 'El cocinero del Titanic' (sala 1) y Guayominí Producciones, con 'Drácula de Bram Stoker' (Teatro Alejandro Casona de la ESAD).

El jueves cerrarán la muestra Norbayu Teatro, con 'Matadero' (teatro); El Callejón del Gato, con 'Dido y Eneas' (sala de Pinturas), Popy Vegas Teatro, con 'El circo de los monstruos' (sala 1) y Mono Escena, con 'Lady Hitchcock' (Teatro Alejandro Casona). Todos los espectáculos serán gratuitos hasta completar aforo, con preferencia para el público profesional inscrito.

ENCUENTROS PROFESIONALES Y MESAS REDONDAS

Asimismo, Escena en Rede albergará también tres mesas redondas y dos encuentros comerciales destinados a reflexionar sobre algunos de los principales retos de las artes escénicas.

La primera sesión estará dedicada a las residencias artísticas y moderada por Jimena Rodríguez, de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón.

Contará con la participación, además, de Amaia Ibáñez (Eskena y Camino Escena Norte), Xavi Díaz (Centro de Creación de Artes Escénicas El Canal), Antonio Cervea (Castillo Palacio de Magalia) y Carmen Pico (INAEM).

El debate de este próximo miércoles, en su caso, girará en torno a la distribución de espectáculos y las estrategias para mejorar la circulación de las producciones.

Este estará moderado por Paz Álvarez (Arlequina Espectáculos) y contará con la participación de Rocío Prindado (Portal 17 Producciones Culturales), Raquel Berini y María Mariño (Kandengue Arts).

El último día, el jueves, se analizarán las posibilidades de cooperación entre territorios y la creación de redes de colaboración entre profesionales y administraciones culturales.

La mesa redonda estará moderada por Nerea Soto, coordinadora de Camino Escena Norte, y contará con la participación de Marta López Royano (consejería de Cultura de Cantabria); Sebastián Fernández Podadera (programa Abecedaria de la Red Andaluza de Teatros Públicos) y la actriz, directora y dramaturga Popy Vegas.

Se ha destacado que estas actividades ofrecerán un espacio para compartir experiencias, identificar oportunidades comunes y fortalecer las relaciones profesionales dentro del sector.

FORMACIÓN Y PROYECCIÓN PARA LAS COMPAÑÍAS

La edición de este año ha incluido, además, dos acciones formativas previas dirigidas a profesionales de las artes escénicas: una centrada en las líneas de financiación autonómica y otra dedicada a las herramientas digitales para mejorar la visibilidad de los proyectos, reforzar su posicionamiento y ampliar su conexión con los públicos.

Se ha remarcado, a este respecto, que para las formaciones asturianas supone una oportunidad de mostrar su trabajo, ampliar contactos y establecer alianzas que puedan traducirse en nuevas contrataciones, coproducciones y proyectos conjuntos.