El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros entre Salinas e Infiesto

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OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Asturias un total de 175.000 euros en el sorteo correspondiente al jueves, 4 de junio, a través de cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno de ellos.

Según ha informado la organización, el vendedor de la ONCE Alejandro Serrano Martín ha repartido 105.000 euros mediante tres cupones agraciados que comercializó desde su punto de venta habitual, situado en la localidad de Salinas.

Por su parte, el agente vendedor José Ángel Rodríguez Velasco ha distribuido otros 70.000 euros en el Principado con dos cupones premiados que vendió en su ruta de venta, que comprende las zonas de Infiesto y Carancos.

El cupón del jueves 4 de junio, enmarcado dentro de la serie de cuatro cupones dedicados este año a la Semana del Medio Ambiente, ha dejado también premios de relevancia en otras comunidades autónomas como Galicia (350.000 euros), la Comunidad Valenciana (350.000 euros), Andalucía (245.000 euros) y la Comunidad de Madrid (175.000 euros).

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, de lunes a jueves, un premio de 500.000 euros al número más la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Igualmente, reparte 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas, entre otros premios menores y reintegros.