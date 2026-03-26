La Curtidora consolida su actividad con una ocupación del 86% y refuerza su papel como motor del emprendimiento

Centro de empresas La Curtidora. - LA CURTIDORA

OVIEDO/AVILÉS 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés informó este jueves de que la Sociedad de Desarrollo La Curtidora, cerró el ejercicio 2025 consolidando su actividad y reforzando su papel como instrumento clave de apoyo al tejido empresarial de Avilés, con elevados niveles de ocupación y un ecosistema empresarial dinámico y en crecimiento.

El Centro de Empresas registró una ocupación media anual del 86,09%, alcanzando el 95,62% en naves y el 81,89% en oficinas, cifras que reflejan el alto grado de utilización de las instalaciones y el interés continuado por parte de nuevas iniciativas empresariales.

A cierre de ejercicio, el Centro contaba con un total de 136 empresas vinculadas, de las cuales 62 se encontraban instaladas en sus espacios. A lo largo del año se incorporaron 38 nuevas empresas, confirmando el atractivo del Centro como entorno de referencia para la puesta en marcha y consolidación de proyectos empresariales.

La Curtidora ha mantenido además una sólida estructura económica y financiera, que garantiza la estabilidad de su actividad y permite afrontar con normalidad sus compromisos, en línea con los criterios de prudencia y sostenibilidad que caracterizan la gestión de la entidad.

Durante 2025, la sociedad continuó desarrollando iniciativas estratégicas vinculadas al impulso económico del municipio, entre ellas la gestión de Espacio Maqua y la promoción del Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación.